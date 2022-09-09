Почему наступление ВСУ начало буксовать в самый решающий момент Ни одной поставленной задачи украинской армии решить не удалось, и теперь у главы Генштаба Залужного лишь несколько дней, чтобы попытаться исправить положение. 30508 30508 Украинские военные. Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

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7 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказал опасения, что спецоперация России на Украине может не ограничиться 2022 годом. При этом ранее Зеленский, выступая перед "Большой семёркой", выразил желание завершить конфликт до наступления зимы. Эта нестыковка — только вершина айсберга на фоне насущных проблем украинской армии.

После провала наступления ВСУ в Херсоне стало известно, что высшее военное командование Украины ранее предупреждало Зеленского об опасности наступления по двум направлениям сразу. Одновременный штурм Херсона и Харьковской области "связан с большими рисками и может иметь серьёзные последствия для системы управления войсками". Согласно некоторым данным, ещё в начале августа Залужный просил президента Украины отказаться от затеи с Херсоном и бросить основные силы на восток, помочь ВСУ в Бахмуте, остановить ВС РФ в Песках и усилить сопротивление в Харькове. Красной нитью через диалог президента и главвоенкома проходила жалоба Залужного на тяжёлое положение подразделений ВСУ, стоящих возле укрепрайонов вокруг Донецка.

Военнослужащий ВС РФ. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Залужный вместе с Генштабом выступал также против развёртывания боевых действий на Харьковском направлении. Какие аргументы он приводил? Залужный предупреждал, что масштабное наступление сразу на двух стратегических направлениях окончательно истощит армию. Нечто подобное Киев переживал в разгар попытки ударить по Херсону — эшелоны с техникой и людьми оказались посередине от нужных направлений, а рассинхрон в действиях украинского Генштаба и офиса президента привел к тому, что наступление на Херсон пришлось завершать, так толком его и не начав.

Что значит дойти до ручки

В начале августа главком Залужный представил Зеленскому доклад, согласно которому укомплектованность ВСУ, несмотря на несколько волн мобилизации, остаётся на уровне 43–48%. При этом некоторые зарубежные эксперты высказывали предположение, что потери среди личного состава ВСУ к концу лета составляли более 191 тысячи убитыми и ранеными, а 80% резервистов из пятой волны мобилизации уже убито, ранено или дезертировало. Что касается техники, в первую очередь зарубежной, то о ней глава ВСУ остался невысокого мнения.

Осколки и пыль быстро приводят её в негодность, а возможностей для ремонта на месте нет, в связи с чем её приходится отправлять в Польшу и Германию, где есть запчасти и специалисты. Согласно докладу Залужного, наблюдаются также проблемы с эксплуатацией гаубиц М777, они связаны с дефицитом расходных средств — гидравлики и жидкого азота, а титановые части гаубиц также нет возможности ремонтировать в полевых условиях.

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что проблемы усугубляются не только из-за низкой квалификации ВСУ, но и на фоне активных действий ВС РФ. Про планы Киева на Херсон и Харьковское направление некоторые эксперты высказывали предположение ещё пару месяцев назад. С Херсоном всё понятно — он был достаточно распиарен самим Киевом, однако именно попытка незначительно продвинуться около Харькова может стоить ВСУ слишком многого.

То, что у противника есть два направления из доступных, было понятно ещё пару месяцев назад. Неясно было лишь одно: выберут ли ВСУ одно или оба направления. Киев сначала выбрал оба. Теперь придется выбирать, на каком действовать. Алексей Леонков Военный эксперт

Согласно опасениям Генштаба ВСУ, существует риск, что ВС РФ сознательно изматывают части украинской армии, втягивая войска Украины в тяжёлые позиционные бои и выбивая самые боеспособные подразделения. И в условиях наступления сразу по двум направлениям, по мнению Залужного, был риск, что Россия может перейти в контрнаступление как раз там, где Киев ввёл в бой последние силы.

Опасения Залужного подтвердились в Херсоне. Уже в начале "наступления" в районах Высокополья и Давыдова Брода, Белозёрки и Зелёного Гая отмечались большие потери и бегство противника. Российские войска перемалывали наступающих при огневой поддержке артиллерии и авиации. А во время рывка к Сухому Ставку, где ВСУ надеялись закрепиться, несколько украинских подразделений попали в огневой мешок.

Не добившись успехов на Херсонском направлении, Киев начал наступление на Харьковскую область.

Залужный предупреждал, что после спада первых волн наступления ВСУ не будут иметь резервов для сдерживания натиска ВС РФ и уже после этого начнётся слом обороны на обоих стратегических направлениях. Все происходит строго по этому прогнозу — после каждого локального манёвра Украина теряет большое количество людей и техники.

Карта спецоперации на Украине

Генеральная стратегия Киева трещит по швам. За полтора месяца ВСУ не только не смогли решить все основные проблемы — освободить Херсон и существенно "сдвинуть ситуацию на востоке", но и не провели ни одной серьёзной наступательной операции, успех в которой означал бы перелом на всей линии фронта. В Херсоне украинская армия была отброшена и рассеяна, а выжившие солдаты рассказывают "братьям по оружию" о бездумности решений Генштаба ВСУ.

Особенно интересно, что не помогли украинскому наступлению и остатки беспилотников "Байрактар", для использования которых (и отделения своей техники от чужой) на танки и БМП были нанесены белые кресты. Однако смена имиджа не помогла решить ключевую проблему, на которую указывал Залужный: украинская армия стремительно выдыхается и теряет лучшие силы, которые Киев старательно берёг. Уже на исходе 7 сентября поступила информация, что запас прочности у нынешнего наступления ВСУ не больше, чем на юге.

Не стану говорить, что происходящее — это лёгкая прогулка и что плевать мы хотели на все потуги противника, но имею основания полагать, что харьковская активизация (ВСУ. — Прим. Лайфа) подкреплена не лучше, чем херсонская, и у неё есть все шансы выдохнуться в короткие сроки. Александр Ходаковский Командир батальона "Восток" ДНР

К полудню 8 сентября ряд украинских СМИ стали публиковать сообщения, что Киев, вероятно, остановит наступление на Херсон и будет перебрасывать силы на Харьковское направление. Что в действительности стоит за этим решением — тактический ход или острая необходимость на грани провала, покажут ближайшие дни. Если ВСУ не успеют перебросить силы на Харьковское направление до конца первой декады сентября, сойдёт на нет не только эффект неожиданности, но и растворится весь боевой потенциал украинской армии.

Украинские военные. Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka Зачем ВСУ перебрасывают технику с юга под Харьков? 0 Наступление захлёбывается Хотят запутать ВС РФ Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев