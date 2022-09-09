Мэр Энергодара подтвердил данные о пресечении попытки десанта ВСУ прорваться в город

Глава городской Администрации Энергодара Александр Волга подтвердил информацию о предотвращении попытки высадки украинского десанта вблизи города в ночь на 9 сентября.

"Была очередная попытка прорыва десанта [ВСУ] со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражён", — приводит его слова "Интерфакс".

По словам градоначальника, ВСУ пытались высадить десант примерно в 01:00 (по мск). Перед этим украинские военные нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям, в том числе и по подстанции "Луч". В результате обстрела объекта Энергодар остаётся без электроснабжения, ведутся работы по устранению неполадок.