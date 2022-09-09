Мэр Энергодара подтвердил данные о пресечении попытки десанта ВСУ прорваться в город
Глава городской Администрации Энергодара Александр Волга подтвердил информацию о предотвращении попытки высадки украинского десанта вблизи города в ночь на 9 сентября.
"Была очередная попытка прорыва десанта [ВСУ] со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражён", — приводит его слова "Интерфакс".
По словам градоначальника, ВСУ пытались высадить десант примерно в 01:00 (по мск). Перед этим украинские военные нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям, в том числе и по подстанции "Луч". В результате обстрела объекта Энергодар остаётся без электроснабжения, ведутся работы по устранению неполадок.
Как сообщил ранее член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинский десант пытался форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской, атака была отражена. После этого украинские ВС предприняли ещё одну попытку высадки десанта недалеко от города, но и она была пресечена. По словам Рогова, своими действиями украинские военные пытаются прощупать слабое место и найти подходящий плацдарм для высадки с целью дальнейшего захвата Запорожской атомной электростанции.
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