В Запорожье отражена очередная попытка ВСУ прорваться в Энергодар
В Энергодаре пресекли очередную попытку высадки украинского десанта
Украинский десант попытался провести наступление на Энергодар в Запорожской области, высадившись неподалёку от города. Попытка атаки была отражена, сообщил член общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинский десант предпринял попытку прорваться в Энергодар, закрепиться им не удалось, берег под нашим контролем. <...> До этого помимо высадки десанта в Энергодаре была ещё попытка прорваться в Днепрорудное, где был бой с авиацией, а также в сторону Васильевки. Три попытки [в сентябре]", — рассказал Рогов в беседе с ТАСС.
По его словам, своими действиями украинские военные пытаются прощупать слабое место и найти подходящий плацдарм для высадки с целью дальнейшего захвата Запорожской атомной электростанции. Рогов добавил, что за сентябрь ВСУ предприняли уже несколько попыток прорыва и все они были отражены.
Кроме того, Рогов также сообщил, что украинский десант пытался форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской, но и эта атака была отражена.
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ТАСС / AP / Frank Augstein