В зону спецоперации направили комплекты дополнительной защиты для российских БМП и БТР
БТР-82А. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
ВС России поставили в зону проведения "Операции Z" комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80. Данные бронемашины с 2021 года выпускаются уже с доработками, обеспечивающими монтаж комплектов допзащиты экипажем непосредственно в войсках перед боевым применением, сообщил начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в статье в газете "Красная звезда".
"Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения СВО", — рассказал генерал-майор.
Как уточнил генерал-майор, новые машины оснащены дополнительными комплектами защиты от противотанковых гранатомётов и ручных гранат. Шестаков также сообщил, что работы по созданию перспективного танка "Армата" продолжаются. В рамках этого проекта намерены разработать не только боевые машины, но и платформу — базовое шасси для вооружения.
Ранее Лайф писал, что раненные при неудачной попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики пожаловались на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в технологическом плане. Как отметил один из бойцов ВСУ, солдатам приходилось экономить боеприпасы, а если они и стреляли, им сложно было попадать по целям из-за проблем с системами наведения у старого оружия.