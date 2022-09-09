В зону спецоперации направили комплекты дополнительной защиты для российских БМП и БТР

ВС России поставили в зону проведения "Операции Z" комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80. Данные бронемашины с 2021 года выпускаются уже с доработками, обеспечивающими монтаж комплектов допзащиты экипажем непосредственно в войсках перед боевым применением, сообщил начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в статье в газете "Красная звезда".

"Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения СВО", — рассказал генерал-майор.

Как уточнил генерал-майор, новые машины оснащены дополнительными комплектами защиты от противотанковых гранатомётов и ручных гранат. Шестаков также сообщил, что работы по созданию перспективного танка "Армата" продолжаются. В рамках этого проекта намерены разработать не только боевые машины, но и платформу — базовое шасси для вооружения.