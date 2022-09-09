Полный провал: Участвовавшие в наступлении на Херсонскую область бойцы ВСУ оказались в плену

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об успехах российской армии в ходе специальной военной "Операции Z". Вооружённым силам РФ удалось взять в плен бойцов ВСУ, которые принимали участие в контрнаступлении на регион.

"Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку", — приводит его слова РИА "Новости".

Стремоусов отметил, что киевских властей совершенно не заботят жизни украинских военных, из которых с 29 августа погибли уже свыше трёх тысяч человек. По его словам, украинские СМИ так "пиарили" это контрнаступление, однако в реальности оно оказалось утопией и настоящим самоубийством.