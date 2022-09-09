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9 сентября, 06:02

В Москве стартовало голосование на выборах муниципальных депутатов

Выборы муниципальных депутатов начались в Москве. С 9 по 11 сентября для жителей столицы будет работать 3261 избирательный участок.

В голосовании смогут принять участие граждане, зарегистрированные в любом районе города, кроме Щукина и большей части ТиНАО, где выборы депутатов пройдут только в Троицке. Проголосовать можно будет с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также в аналогичный временной промежуток в течение всех трёх дней можно будет отдать голос в режиме онлайн на сайте mos.ru.

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Выборы сегодня начались не только в Москве, но и более чем в 80 других регионах России. Так, проходят прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления. Ожидается, что свои голоса отдаст более 44 миллионов избирателей.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Максим Плетнёв

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