В Москве стартовало голосование на выборах муниципальных депутатов

Выборы муниципальных депутатов начались в Москве. С 9 по 11 сентября для жителей столицы будет работать 3261 избирательный участок.

В голосовании смогут принять участие граждане, зарегистрированные в любом районе города, кроме Щукина и большей части ТиНАО, где выборы депутатов пройдут только в Троицке. Проголосовать можно будет с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также в аналогичный временной промежуток в течение всех трёх дней можно будет отдать голос в режиме онлайн на сайте mos.ru.