Минтранс РФ может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам

Любителям самокатов и иных средств индивидуальной мобильности могут запретить пересекать дороги по пешеходным переходам. Проект соответствующего постановления готовит Минтранс РФ, пишет РИА "Новости".

"Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым", — говорится в ответе ведомства на предложение депутатов Госдумы ограничить скорость для самокатов в зоне переходов до 30 километров в час.

Предполагается, что такие меры снизят аварийность в зоне пешеходных переходов. В ближайшее время проект документа будет вынесен на рассмотрение Правительством РФ.