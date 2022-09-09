В Запорожье заявили о стремлении стать частью России

Большинство жителей подконтрольного Киеву города Запорожье придерживается пророссийских взглядов, об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул: открыто признаваться в поддержке вхождения региона в состав России горожане откровенно боятся. Люди, по словам Рогова, давать ответ на этот вопрос не станут, поскольку понимают, что с ними будет после того, как они выскажутся.

"Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы и, конечно, не признаются в этом", — сказал представитель администрации региона.

Рогов добавил, что гражданам, решившимся публично признаться в симпатиях к России, может грозить физическая расправа.