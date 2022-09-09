В Запорожье заявили о стремлении стать частью России
Рогов: Жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят войти в состав России
Большинство жителей подконтрольного Киеву города Запорожье придерживается пророссийских взглядов, об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул: открыто признаваться в поддержке вхождения региона в состав России горожане откровенно боятся. Люди, по словам Рогова, давать ответ на этот вопрос не станут, поскольку понимают, что с ними будет после того, как они выскажутся.
"Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы и, конечно, не признаются в этом", — сказал представитель администрации региона.
Рогов добавил, что гражданам, решившимся публично признаться в симпатиях к России, может грозить физическая расправа.
Ранее директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин прокомментировал опрос, который показал желание большинства присоединиться к России. По его словам, жители Херсонской и Запорожской областей поддерживают переход в российскую юрисдикцию.
ТАСС / AP