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9 сентября, 04:58

В Запорожье заявили о стремлении стать частью России

Рогов: Жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят войти в состав России

Большинство жителей подконтрольного Киеву города Запорожье придерживается пророссийских взглядов, об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул: открыто признаваться в поддержке вхождения региона в состав России горожане откровенно боятся. Люди, по словам Рогова, давать ответ на этот вопрос не станут, поскольку понимают, что с ними будет после того, как они выскажутся.

Жители Запорожской и Херсонской областей видят будущее регионов в составе РФ

Жители Запорожской и Херсонской областей видят будущее регионов в составе РФ

"Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы и, конечно, не признаются в этом", — сказал представитель администрации региона.

Рогов добавил, что гражданам, решившимся публично признаться в симпатиях к России, может грозить физическая расправа.

Ранее директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин прокомментировал опрос, который показал желание большинства присоединиться к России. По его словам, жители Херсонской и Запорожской областей поддерживают переход в российскую юрисдикцию.

Обложка ©

ТАСС / AP

Дмитрий Алексиевич

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