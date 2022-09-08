Жители Херсонской и Запорожской областей поддерживают инициативу проведения референдума и переход в российскую юрисдикцию. Об этом рассказал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя опрос, который показал желание большинства присоединиться к РФ.

"Такое большое количество поддержавших участие в референдуме и желание остаться в России объясняется тем, что жители имеют прекрасную возможность сравнивать те условия, в которых они проживали на территории Украины, и сейчас, когда туда пришли российские союзные войска в рамках СВО", — пояснил он.