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Регион
Опубликовано 8 сентября 2022, 15:40

Эксперт объяснил рост пророссийских настроений в Запорожье и на Херсонщине

Эксперт Гагарин объяснил желание Херсонской и Запорожской областей войти в состав РФ

Жители Херсонской и Запорожской областей поддерживают инициативу проведения референдума и переход в российскую юрисдикцию. Об этом рассказал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя опрос, который показал желание большинства присоединиться к РФ.

"Такое большое количество поддержавших участие в референдуме и желание остаться в России объясняется тем, что жители имеют прекрасную возможность сравнивать те условия, в которых они проживали на территории Украины, и сейчас, когда туда пришли российские союзные войска в рамках СВО", — пояснил он.

И то, что сейчас Россия делает для восстановления этих областей, — это самое лучшее подтверждение и аргумент в пользу вхождения в состав РФ, добавил эксперт. Он полагает, что референдум могут провести по крымскому сценарию.

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Ранее Лайф писал, что жители Запорожской и Херсонской областей хотят сами решать судьбу регионов и готовы участвовать в референдуме. Большинство видят будущее своих областей в составе России. Предположительно, явка на голосование составит 90–95%.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
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