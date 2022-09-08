Эксперт объяснил рост пророссийских настроений в Запорожье и на Херсонщине
Эксперт Гагарин объяснил желание Херсонской и Запорожской областей войти в состав РФ
Жители Херсонской и Запорожской областей поддерживают инициативу проведения референдума и переход в российскую юрисдикцию. Об этом рассказал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя опрос, который показал желание большинства присоединиться к РФ.
"Такое большое количество поддержавших участие в референдуме и желание остаться в России объясняется тем, что жители имеют прекрасную возможность сравнивать те условия, в которых они проживали на территории Украины, и сейчас, когда туда пришли российские союзные войска в рамках СВО", — пояснил он.
И то, что сейчас Россия делает для восстановления этих областей, — это самое лучшее подтверждение и аргумент в пользу вхождения в состав РФ, добавил эксперт. Он полагает, что референдум могут провести по крымскому сценарию.
Ранее Лайф писал, что жители Запорожской и Херсонской областей хотят сами решать судьбу регионов и готовы участвовать в референдуме. Большинство видят будущее своих областей в составе России. Предположительно, явка на голосование составит 90–95%.
ТАСС / Александр Рюмин