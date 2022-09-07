Почему явка на референдумах в Запорожье и на Херсонщине может достигнуть 90–95% Эксперты ЭИСИ рассказали, что влияет на рост числа желающих войти в состав России, какие причины вынуждают жителей освобождённых территорий пересматривать свои взгляды. 35765 35765 Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

Сегодня на круглом столе ЭИСИ "Сроки и особенности проведения референдумов на освобождённых территориях" эксперты обсудили настроения и готовность жителей Запорожья и Херсонской области проголосовать за своё будущее. По мнению участников круглого стола, явка на референдумы может достигнуть 90–95% против сегодняшних 74%. Драйвером роста таких намерений украинцев стало возвращение беженцев, порядок и восстановление населённых пунктов и инфраструктуры, которые сопутствуют приходу Российской армии, и продолжение обстрелов гражданских со стороны ВСУ.

Цифры пророссийских настроений

— В Запорожской области готовы принять участие в референдуме 83% опрошенных. В июне этот показатель составлял — 69%, а в августе — 77%. В Херсонской области на текущий момент такую готовность выразил 71%, — рассказал эксперт РИПСИ Сергей Юхин.

Он отметил, что из тех, кто готов принять участие в референдуме в Запорожской области, приверженцами воссоединения с Россией являются 86%. По Херсонскому региону эта цифра составила 76%. Население этих областей положительно относится к возможности получения российского гражданства — согласие выражают 88% опрошенных в Запорожье и 84% в Херсонской области.

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Пророссийские настроения растут, потому что жители регионов видят, что Украина постоянно устраивает провокации на атомной станции, территория активно обстреливается, повышая уровень тревоги у населения и градус ненависти к ВСУ. Число тех, кто придерживается мнения оставить Запорожскую и Херсонскую области в составе Украины, стремительно тает и составляет от 1% до 2–3%.

Данные ещё одного исследования также демонстрируют динамику количества желающих принять участие в референдуме. Позицию "за" поддержали 74% респондентов, не собираются принимать участие — 13% опрошенных. В Херсонской области в голосовании планируют принять участие 61% респондентов и 22% — отказываются. Об этих цифрах рассказал глава Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

— Это для людей вопрос, связанный с судьбой последующих поколений. По мере появления формальной информации интерес и желание принять в референдуме участие, безусловно, будет возрастать, — считает Потуремский. — Большинство жителей освобождённых территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России. В Запорожской 71% жителей от общего числа согласны войти в состав России, а 6% изъявляют желание остаться в составе Украины и стать самостоятельным государством. Остальные затруднились ответить.

Политолог Александр Асафов объяснил причину растущего уровня пророссийских настроений на освобождённых территориях. По его мнению, "украинская пропаганда о грядущих ужасах разбилась о реальность". Люди, которые возвращаются к себе домой, убеждаются в том, что от своего государства они не получили никакой помощи. Помимо того что они были брошены на произвол судьбы, так ещё и увидели своими глазами, что Украина устраивает государственный террор в отношении своих же граждан.

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

— Они видят и работу России по восстановлению мирной жизни, по запуску учебного года, восстановление инфраструктуры. Идёт восстановление жилья. Люди это видят, и это помогает им сделать очевидный выбор при обсуждении таких важных вопросов, как референдум, — сказал Асафов.

Помимо того, эксперты назвали и прагматичные причины роста пророссийских настроений: "Люди хотят определиться, кто будет выдавать документы, как их дети будут выбирать вузы, им необходима чёткая прогнозируемость своей бытовой жизни". Кроме идеологии граждане обращают внимание на порядок, который присущ социальным институтам России, отметил политолог Алексей Чеснаков.

Однако точной даты проведения референдумов у экспертов нет, на это влияет несколько причин, пояснил модератор круглого стола Павел Данилин: "Статистика показывает, что люди хотят участвовать в референдуме", — добавив, что надо быть готовыми, что референдум захотят провести и другие освобождённые территории, это также отразится на сроках проведения.

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Авторы Елена Стафеева