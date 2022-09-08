В Совфеде предупредили о попытках Запада дискредитировать референдумы в Донбассе
Сенатор Климов: Запад начал раскручивать маховик по дискредитации референдумов в Донбассе
Западные страны начали дискредитировать референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях Украины, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
По словам сенатора, США и их союзники крайне обеспокоены тем, что жители ряда территорий бывшей Украинской ССР смогут наконец получить демократические права и "как огня боятся" будущих голосований.
"За океаном нет сомнений в том, чем для русофобов могут закончиться такого рода акты подлинного народовластия. Поэтому уже сейчас антироссийские элементы раскручивают маховик по дискредитации ожидаемых референдумов на свободных от западного диктата территориях", — сказал он журналистам.
Кстати, ранее Лайф писал, что жители Запорожской и Херсонской областей хотят сами решать судьбу регионов и готовы участвовать в референдуме. При этом большинство из них видят будущее своих областей в составе России.
ТАСС / Александр Рюмин