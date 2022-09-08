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8 сентября, 15:22

Раскрыта опасность газировки для мозга

Врач Родионова рассказала о вреде газировки для мозга

Кандидат медицинских наук Ольга Родионова рассказала о вреде газированных напитков, основываясь на последних исследованиях. Она поделилась этим в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Последние изыскания американских учёных показали, что газировка негативно влияет на работу мозга человека, затрагивая память, внимание и ускоряя его старение. Такие напитки также могут способствовать развитию синдрома гиперактивности у детей. При этом Родионова отметила, что все эти данные достаточно сыры и нужно больше доказательств.

В любом случае самое вредное вещество, находящееся в газировке, — сахар. Ольга Родионова утверждает, газировку можно пить максимум несколько раз в год. Она советует делать лимонад самостоятельно, используя фрукты и ягоды.

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Ранее Лайф писал, что врач-инфекционист Татьяна Чаленко опровергла миф о пользе газировки при лечении ротавирусной инфекции.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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