Раскрыта опасность газировки для мозга

Кандидат медицинских наук Ольга Родионова рассказала о вреде газированных напитков, основываясь на последних исследованиях. Она поделилась этим в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Последние изыскания американских учёных показали, что газировка негативно влияет на работу мозга человека, затрагивая память, внимание и ускоряя его старение. Такие напитки также могут способствовать развитию синдрома гиперактивности у детей. При этом Родионова отметила, что все эти данные достаточно сыры и нужно больше доказательств.

В любом случае самое вредное вещество, находящееся в газировке, — сахар. Ольга Родионова утверждает, газировку можно пить максимум несколько раз в год. Она советует делать лимонад самостоятельно, используя фрукты и ягоды.