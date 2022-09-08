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8 сентября, 15:06

Названа смертельная доза водки для ребёнка

Врач Кутушов назвал смертельную для ребёнка дозу водки

Для дошкольника случайно выпитая рюмка водки может стать смертельной, так как алкоголь — это нейротоксичный яд, который воздействует на центральную нервную систему и речевой аппарат. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-токсиколог, создатель "Симбионтов Кутушова" Михаил Кутушов.

"В таком случае ребёнок фактически выпил рюмку яда. Дети перенесут это по-разному: если в организме много фермента алкогольдегидрогеназы, то ребёнок опьянеет, но выйдет из этого состояния. Для другого ребёнка такая доза может стать чуть ли не смертельной", — уточнил он.

Медик посоветовал сразу промыть желудок ребёнку и дать выпить большое количество воды или молока в случае алкогольного отравления. Если доза попавшего в детский организм спиртного окажется чрезмерной, то возникнут тяжёлые последствия, тут не обойтись без госпитализации, добавил Кутушов.

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Ранее Лайф писал, что во время отпуска можно незаметно набрать до четырёх килограммов. На отдыхе люди не контролируют питание, едят много жирного и сладкого, а также часто пьют алкоголь и коктейли, которые вызывают отёки.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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