Названа смертельная доза водки для ребёнка
Врач Кутушов назвал смертельную для ребёнка дозу водки
Для дошкольника случайно выпитая рюмка водки может стать смертельной, так как алкоголь — это нейротоксичный яд, который воздействует на центральную нервную систему и речевой аппарат. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-токсиколог, создатель "Симбионтов Кутушова" Михаил Кутушов.
"В таком случае ребёнок фактически выпил рюмку яда. Дети перенесут это по-разному: если в организме много фермента алкогольдегидрогеназы, то ребёнок опьянеет, но выйдет из этого состояния. Для другого ребёнка такая доза может стать чуть ли не смертельной", — уточнил он.
Медик посоветовал сразу промыть желудок ребёнку и дать выпить большое количество воды или молока в случае алкогольного отравления. Если доза попавшего в детский организм спиртного окажется чрезмерной, то возникнут тяжёлые последствия, тут не обойтись без госпитализации, добавил Кутушов.
Ранее Лайф писал, что во время отпуска можно незаметно набрать до четырёх килограммов. На отдыхе люди не контролируют питание, едят много жирного и сладкого, а также часто пьют алкоголь и коктейли, которые вызывают отёки.
Новости
Shutterstock