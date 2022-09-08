"Жить-то хочется": Западу выгодно присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил политолог

Российский политолог и доктор философских наук Сергей Лебедев рассказал о важности постоянного присутствия делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС, об этом пишет РИА ФАН. По словам эксперта, данная организация является в первую очередь международной, а значит, у неё может быть свой взгляд на безопасность объекта. Также политолог считает, что риск возможной ядерной катастрофы понимают все, даже хозяева Киева на Западе.

"Если постоянно обстреливать атомную электростанцию, то угроза ядерного заражения, которое могло бы превзойти Чернобыль, вполне реальна. А западной элите вообще-то жить хочется, поэтому они заинтересованы в том, чтобы обезопасить себя", — подчеркнул политолог.

Единственный нюанс, по словам Лебедева, заключается в том, что организация не признаёт Запорожскую АЭС территорией России. Это значит, что если миссия установит контроль над ЗАЭС, то объект может перейти обратно под власть Киева. Поэтому, по словам политолога, контроль над территорией должен быть за РФ, но члены надзорной миссии должны иметь полный доступ к любой информации.