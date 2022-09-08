Путин предложил открыть голосование среди россиян по выбору названий для новых дорог

В России новые дороги могут теперь обозначаться не только буквами и цифрами, но и получить названия. Только выбрать их должны сами россияне. С таким предложением на онлайн-церемонии открытия движения на новых и реконструированных участках автодорог — магистралей М12 Москва – Казань и М5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги выступил президент страны Владимир Путин.

Во время мероприятия глава государства поинтересовался, как будут называться новые трассы. В ответ на это вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что названия для трассы от Москвы до Казани и Екатеринбурга пока не придумано, пока что её условно называют "Европа – Западный Китай", так как она имеет выход на границу с Казахстаном. Также не назван участок от Екатеринбурга до Тюмени.

"Надо с людьми посоветоваться и присвоить эти названия, организуйте, пожалуйста", — предложил президент.

В ответ на это Хуснуллин предложил устроить публичное голосование. Также на этой встрече Путин согласился рассмотреть предложения по планам строительства новых дорог, этапам ввода и финансирования.