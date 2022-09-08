В Доме Романовых выразили беспокойство за Елизавету II и напомнили о родственных связях

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в беседе с "Газетой.ru" рассказал о переживаниях по поводу состояния здоровья британской королевы Елизаветы II.

"Все члены европейских династий являются родственниками. И так же, как в любой семье, бывают разные взгляды на политику, на различные мировые процессы, но тем не менее родственные связи никто не отменял и чисто по-человечески всегда есть и сочувствие, и сопереживание", — сказал Закатов.

Он рассказал, что глава императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна приходится Елизавете II четвероюродной сестрой — они обе являются праправнучками королевы Виктории.

"Личность королевы Елизаветы II имеет значение для её родственников, и для английского народа, и для всего мира, потому что политики делают своё дело, а главы династий всё равно вносят некое умиротворение в то, что происходит, по мере своих сил", — добавил он.

При этом Закатов напомнил, что британская королева всегда была почтительна и проявляла к России уважение, понимание, что с такой великой державой необходимо считаться. Он напомнил, что Елизавете II приходилось утверждать в должности разных деятелей, в частности, Уинстона Черчилля, который был сторонником союзнических отношений РФ во время Второй мировой войны.