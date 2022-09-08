В Доме Романовых выразили беспокойство за Елизавету II и напомнили о родственных связях
Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в беседе с "Газетой.ru" рассказал о переживаниях по поводу состояния здоровья британской королевы Елизаветы II.
"Все члены европейских династий являются родственниками. И так же, как в любой семье, бывают разные взгляды на политику, на различные мировые процессы, но тем не менее родственные связи никто не отменял и чисто по-человечески всегда есть и сочувствие, и сопереживание", — сказал Закатов.
Он рассказал, что глава императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна приходится Елизавете II четвероюродной сестрой — они обе являются праправнучками королевы Виктории.
"Личность королевы Елизаветы II имеет значение для её родственников, и для английского народа, и для всего мира, потому что политики делают своё дело, а главы династий всё равно вносят некое умиротворение в то, что происходит, по мере своих сил", — добавил он.
При этом Закатов напомнил, что британская королева всегда была почтительна и проявляла к России уважение, понимание, что с такой великой державой необходимо считаться. Он напомнил, что Елизавете II приходилось утверждать в должности разных деятелей, в частности, Уинстона Черчилля, который был сторонником союзнических отношений РФ во время Второй мировой войны.
"То, что сейчас мы видим деградацию политической системы Великобритании, — это, конечно, не вина королевы, здесь стечение определённых обстоятельств происходит. Но то, что к ней есть со стороны Дома Романовых и верных ему людей внимание, уважение к её личности и желание ей по возможности долго прожить, — это, конечно, несомненный факт. И мы с уважением к ней относимся, желаем ей многолетия", — добавил он.
Напомним, личные врачи королевы Елизаветы II обеспокоились её здоровьем после утреннего осмотра. Как сообщили в Букингемском дворце, в ближайшее время монарх останется под наблюдением медиков. В связи с заявлением в замок Балморал в Шотландии, где находится королева Великобритании, в срочном порядке прибыли принц Чарльз, его супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла, и принц Уильям. Кроме того, к ней собираются принц Гарри и Меган Маркл.
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