Трасс: Вся Британия обеспокоена новостями о здоровье королевы Елизаветы II

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сделала заявление из-за тревожных новостей о болезни королевы Елизаветы II. Она написала в своём твиттере, что мысли всех подданных сейчас рядом с монархом и её семьёй.

"Вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца. Мои мысли и мысли людей по всему Соединённому Королевству сейчас с Её Величеством и её семьёй", — отметила Трасс.