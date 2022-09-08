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8 сентября, 13:21

Трасс: Вся Британия обеспокоена новостями о здоровье королевы Елизаветы II

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сделала заявление из-за тревожных новостей о болезни королевы Елизаветы II. Она написала в своём твиттере, что мысли всех подданных сейчас рядом с монархом и её семьёй.

"Вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца. Мои мысли и мысли людей по всему Соединённому Королевству сейчас с Её Величеством и её семьёй", отметила Трасс.

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Напомним, личные врачи королевы Елизаветы II обеспокоились её здоровьем после утреннего осмотра. Как сообщили в Букингемском дворце, в ближайшее время монарх останется под наблюдением медиков.

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ТАСС / NEIL HALL

Анатолий Симоненко

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