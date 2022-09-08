Финансист перечислил риски, возникающие при инвестировании личных средств в юань

Так, китайская валюта сильно зарегулирована Компартией КНР. То есть если завтра правительство страны захочет опустить валюту, то оно это сделает. Также в России пока что нет должной инфраструктуры для торговли юанем. Митрахович назвал опасностью и то, что юань привязан к другим валютам и его нельзя назвать полностью самостоятельным. При этом, как считает эксперт, ситуация с зависимостью юаня будет меняться.