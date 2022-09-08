Финансист перечислил риски, возникающие при инвестировании личных средств в юань
Эксперт Митрахович рассказал, почему опасно вкладывать деньги в юань
Станислав Митрахович, ведущий эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, рассказал об опасностях, которые будут поджидать желающих вложиться в китайский юань, пишет "Газета.ру".
Так, китайская валюта сильно зарегулирована Компартией КНР. То есть если завтра правительство страны захочет опустить валюту, то оно это сделает. Также в России пока что нет должной инфраструктуры для торговли юанем. Митрахович назвал опасностью и то, что юань привязан к другим валютам и его нельзя назвать полностью самостоятельным. При этом, как считает эксперт, ситуация с зависимостью юаня будет меняться.
"Думаю, юань будет становиться всё более самостоятельным игроком. Это будет происходить по мере увеличения объёмов торговли в китайской валюте. Соответственно, её можно использовать на перспективу", — считает Митрахович.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доля китайской валюты в экономике РФ будет расти. Он также отметил, что РФ будет создавать резервы в "дружественной валюте".
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