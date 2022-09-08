Эрдоган поддержал возмущение Путина из-за оставшейся без украинского зерна Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с российским коллегой Владимиром Путиным, который назвал проблемой то, что украинское зерно поставляется не в страны Африки, как это изначально предполагалось.

"Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России", — пояснил турецкий лидер в ходе пресс-конференции в Загребе, которую транслировал телеканал ТРТ.

Он напомнил, что Путин обеспокоен тем, что зерно с Украины прямым ходом идёт тем самым странам, которые ввели санкции против России. Эрдоган пообещал обсудить с главой РФ эту тему в Самарканде.