Захарова: Россия не занимается экономическим противостоянием с Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не занимается экономическим противостоянием с Западом. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде". По словам дипломата, Россия традиционно находится в подобных ситуациях не по своей вине.

"Мы не занимаемся экономическим противостоянием с Западом. Это не про это. Мы традиционно, к сожалению, находимся в этом, наверное, всё-таки идеологическом больше противостоянии, вызванном не нашими амбициями", — заявила представитель МИД.

Захарова напомнила, что многие войны, в которых гибли как солдаты, так и мирные жители, шли преимущественно с Запада. При этом она подчеркнула, что возможности для общей идеологической среды всё же были, приведя в пример христианство и общие цивилизационные корни.

"Несмотря на это, войны, которые шли от этих же собратьев по цивилизационной колыбели, приносили нам жуткие колоссальные разрушения", — заявила политик, добавив, что сегодня ситуацию усугубил кризис либеральной идеи, который истощил возможности западного мира для развития.