Захарова: Россия не занимается экономическим противостоянием с Западом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не занимается экономическим противостоянием с Западом. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде". По словам дипломата, Россия традиционно находится в подобных ситуациях не по своей вине.
"Мы не занимаемся экономическим противостоянием с Западом. Это не про это. Мы традиционно, к сожалению, находимся в этом, наверное, всё-таки идеологическом больше противостоянии, вызванном не нашими амбициями", — заявила представитель МИД.
Захарова напомнила, что многие войны, в которых гибли как солдаты, так и мирные жители, шли преимущественно с Запада. При этом она подчеркнула, что возможности для общей идеологической среды всё же были, приведя в пример христианство и общие цивилизационные корни.
"Несмотря на это, войны, которые шли от этих же собратьев по цивилизационной колыбели, приносили нам жуткие колоссальные разрушения", — заявила политик, добавив, что сегодня ситуацию усугубил кризис либеральной идеи, который истощил возможности западного мира для развития.
Ранее Лайф писал, что Захарова назвала отвратительными слова главы евродипломатии Борреля о "фашистской России". Сам Боррель назвал свою фразу ошибкой переводчика.
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