Метаниям Байдена между поставками оружия ВСУ и реверансу в сторону России нашлось объяснение

Власти США всерьёз опасаются прямой конфронтации с Россией, но успешно реализуют свои замыслы через Киев, поставляя вооружение для ВСУ. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

"Вероятно, США сейчас считают неприемлемой для себя агрессивную риторику в адрес России. Однако когда им будет выгодно, они изменят свою позицию", — рассуждает эксперт.

Между тем, по словам Орлова, сами США ещё со времён холодной войны не брезгуют тактикой террора. Любимый приём Пентагона — это действовать через прокси-формирования, которые, на первый взгляд, никак не связаны с Вашингтоном. Это, кстати, одна из причин, почему президент Джо Байден не решается выступить с обвинениями в адрес России, рассуждает эксперт.

"США понимают, что нам есть чем ответить. Россия может выложить все факты на стол", — резюмировал он.