Метаниям Байдена между поставками оружия ВСУ и реверансу в сторону России нашлось объяснение
Политолог Орлов рассказал, как поставки Excalibur Киеву раскрыли реальный замысел США в отношении России
Власти США всерьёз опасаются прямой конфронтации с Россией, но успешно реализуют свои замыслы через Киев, поставляя вооружение для ВСУ. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.
Он обратил внимание на непоследовательные шаги Вашингтона, который, с одной стороны, окончательно закрывает дискуссию о том, можно ли считать Россию "страной-террористом", а с другой, — вооружает Киев управляемыми снарядами с GPS-наведением Excalibur.
"Вероятно, США сейчас считают неприемлемой для себя агрессивную риторику в адрес России. Однако когда им будет выгодно, они изменят свою позицию", — рассуждает эксперт.
Между тем, по словам Орлова, сами США ещё со времён холодной войны не брезгуют тактикой террора. Любимый приём Пентагона — это действовать через прокси-формирования, которые, на первый взгляд, никак не связаны с Вашингтоном. Это, кстати, одна из причин, почему президент Джо Байден не решается выступить с обвинениями в адрес России, рассуждает эксперт.
"США понимают, что нам есть чем ответить. Россия может выложить все факты на стол", — резюмировал он.
Напомним, что в конце августа США объявили о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине — 2,98 миллиарда долларов. Данные средства должны позволить Киеву приобрести системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также системы противодействия беспилотникам и радары для долгосрочной обороны.