Взаимоуважение и законность: Захарова рассказала о будущем отношений России и Азии
Захарова: В отношениях с Востоком будет доминировать законность
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью "Комсомольской правде", рассказав о базе, на которой будут строиться отношения РФ и азиатских игроков. По её словам, главной будет не экономика или политика, а законность.
"Если у вас есть правовой документ, если у вас есть законодательство, если у вас соглашение имеется, вам не нужно метаться от идеологии к выгоде. Там всё прописано. Мне кажется, первое — это основа — закон, право, юридическая сторона, международное право, двусторонние соглашения", — заявила Захарова.
По словам политика, именно на такой взаимоуважительной основе и будут дальше строиться, например, экономические связи.
Ранее Мария Захарова заявила, что США и ЕС толкают Италию к экономическому самоубийству. Так она прокомментировала стремления Рима отказаться от газа из РФ.
VK / МИД России