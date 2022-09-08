Взаимоуважение и законность: Захарова рассказала о будущем отношений России и Азии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью "Комсомольской правде", рассказав о базе, на которой будут строиться отношения РФ и азиатских игроков. По её словам, главной будет не экономика или политика, а законность.

"Если у вас есть правовой документ, если у вас есть законодательство, если у вас соглашение имеется, вам не нужно метаться от идеологии к выгоде. Там всё прописано. Мне кажется, первое — это основа — закон, право, юридическая сторона, международное право, двусторонние соглашения", — заявила Захарова.

По словам политика, именно на такой взаимоуважительной основе и будут дальше строиться, например, экономические связи.