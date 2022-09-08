Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Кабо-Верде бывшего главу диппредставительства страны на Мальдивах Юрия Материя. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Освободить Материя Юрия Борисовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Мальдивской Республике по совместительству", — сообщается в одном из документов.