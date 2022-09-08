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8 сентября, 12:35

Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде

Путин назначил новым послом России в Кабо-Верде Юрия Материя

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Кабо-Верде бывшего главу диппредставительства страны на Мальдивах Юрия Материя. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Освободить Материя Юрия Борисовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Мальдивской Республике по совместительству", — сообщается в одном из документов.

Другим указом глава государства назначил Юрия Материя на должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде.

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Напомним, 19 января 2022 года стало известно, что экс-посол республики Наталья Поклонская отказалась стать главой российской дипмиссии в Кабо-Верде. 2 февраля дипломат указом президента Владимира Путина была назначена заместителем главы Россотрудничества. Поклонская также заявила, что очень рада получить этот пост, и подчеркнула, что теперь её первостепенной задачей будет защита прав соотечественников за границей.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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