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8 сентября, 12:32

В Мариуполе на мине подорвались четыре работника комбината имени Ильича

В Мариуполе на мине подорвались четыре сотрудника комбината имени Ильича. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В Мариуполе во время уборки территории металлургического комбината имени Ильича на взрывоопасном предмете подорвались четыре сотрудника предприятия", — говорится в телеграм-канале штаба.

Все пострадавшие сразу же были отправлены в больницу. В настоящее время медики оказывают получившим ранения всю необходимую помощь. Об их состоянии не сообщается.

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Ранее Лайф писал, что украинские войска рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 ("Лепесток") в Донецке. Обычно данные боеприпасы не убивают человека, но превращают в инвалида. У мин масса 80 граммов и небольшой размер, который существенно осложняет поиск, особенно если они спрятаны в высокой траве.

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ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер

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