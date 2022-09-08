Хэмилтон и Боттас потеряют позиции на гран-при Италии "Формулы-1"
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и гонщик "Альфа-Ромео" Валттери Боттас потеряют позиции на старте гран-при Италии, сообщает Auto Motor und Sport.
По данным источника, санкции к гонщикам "Формула-1" могут применить из-за замены силовых установок. Боттас производит изменения уже в шестой раз за сезон, тогда как Хэмилтон готовится поменять установку в четвёртый раз.
Добавим, что гран-при Италии на трассе в Монце состоится в ближайшие выходные. Лидером сезона "Формулы-1" является действующий чемпион Макс Ферстаппен из "Ред Булла", который победил на последних четырёх этапах.
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