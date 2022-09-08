Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября 2022, 15:31

Хэмилтон и Боттас потеряют позиции на гран-при Италии "Формулы-1"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и гонщик "Альфа-Ромео" Валттери Боттас потеряют позиции на старте гран-при Италии, сообщает Auto Motor und Sport.

По данным источника, санкции к гонщикам "Формула-1" могут применить из-за замены силовых установок. Боттас производит изменения уже в шестой раз за сезон, тогда как Хэмилтон готовится поменять установку в четвёртый раз.

Льюис Хэмилтон спровоцировал жуткую аварию в Бельгии и провалил гонку
Льюис Хэмилтон спровоцировал жуткую аварию в Бельгии и провалил гонку

Добавим, что гран-при Италии на трассе в Монце состоится в ближайшие выходные. Лидером сезона "Формулы-1" является действующий чемпион Макс Ферстаппен из "Ред Булла", который победил на последних четырёх этапах.

BannerImage

Shutterstock

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Формула-1
  • Льюис Хэмилтон
  • Валттери Боттас
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar