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8 сентября, 12:33

Названо единственное условие для искоренения практики подмены номеров телефонными мошенниками

IT-эксперт Власов посоветовал россиянам не тратить время на перепалку с телефонными мошенниками

Искоренить практику подмены номеров телефонными мошенниками возможно только в результате целенаправленных совместных усилий мобильных операторов и силовых структур. Такое мнение в беседе с RT озвучил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. На данном этапе обезопасить себя, в том числе от навязчивых звонков, можно только одним способом — не вступать в перепалку со злоумышленниками, а просто сразу класть трубку.

"Подмена номеров — это весьма простая техническая возможность, поэтому основное упование — на государственно-частное партнёрство", — пояснил эксперт.

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Ранее в Лаборатории Касперского рассказали, что люди, пытавшиеся разыграть мошенников в телефонном разговоре, всё чаще становятся объектом их мести. Телефонные номера таких абонентов используются злоумышленниками в качестве подменных при обзвонах других, более доверчивых граждан. В результате шутникам начинают звонить жертвы преступников с требованиями вернуть им деньги.

Обложка ©

unsplash.com / Berkeley Communications

Алексей Берковиц

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