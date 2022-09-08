Названо единственное условие для искоренения практики подмены номеров телефонными мошенниками
IT-эксперт Власов посоветовал россиянам не тратить время на перепалку с телефонными мошенниками
Искоренить практику подмены номеров телефонными мошенниками возможно только в результате целенаправленных совместных усилий мобильных операторов и силовых структур. Такое мнение в беседе с RT озвучил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. На данном этапе обезопасить себя, в том числе от навязчивых звонков, можно только одним способом — не вступать в перепалку со злоумышленниками, а просто сразу класть трубку.
"Подмена номеров — это весьма простая техническая возможность, поэтому основное упование — на государственно-частное партнёрство", — пояснил эксперт.
Ранее в Лаборатории Касперского рассказали, что люди, пытавшиеся разыграть мошенников в телефонном разговоре, всё чаще становятся объектом их мести. Телефонные номера таких абонентов используются злоумышленниками в качестве подменных при обзвонах других, более доверчивых граждан. В результате шутникам начинают звонить жертвы преступников с требованиями вернуть им деньги.