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8 сентября, 12:53

Пока без Гарри и Меган: Королевская семья срочно съехалась к заболевшей Елизавете II

Принцы Чарльз и Уильям срочно приехали в замок в Шотландии к Елизавете II

<p>Королевская семья Великобритании. Фото © Shutterstock</p>

Королевская семья Великобритании. Фото © Shutterstock

Принц Чарльз в срочном порядке прибыл в замок Балморал в Шотландии, где находится его мать королева Великобритании Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении её здоровья. Об этом рассказали в эфире канала Би-би-си.

"Мы только что получили сообщение, что принц Чарльз находится с королевой в Балморале", — уточнил ведущий.

По данным Sky New, с Чарльзом прибыли супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла и принц Уильям. Также в замок уже приехали принцесса Анна и принцы Эндрю и Эдвард. Собравшиеся у здания журналисты не заметили только принца Гарри и Меган Маркл.

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На сегодняшний день Елизавета II является вторым монархом в истории, наиболее долго занимающим престол. Для лидерства, которое пока принадлежит французскому королю Людовику XIV, королеве не хватает всего двух лет.

Андрей Бражников

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