Пока без Гарри и Меган: Королевская семья срочно съехалась к заболевшей Елизавете II

Принц Чарльз в срочном порядке прибыл в замок Балморал в Шотландии, где находится его мать королева Великобритании Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении её здоровья. Об этом рассказали в эфире канала Би-би-си.

"Мы только что получили сообщение, что принц Чарльз находится с королевой в Балморале", — уточнил ведущий.

По данным Sky New, с Чарльзом прибыли супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла и принц Уильям. Также в замок уже приехали принцесса Анна и принцы Эндрю и Эдвард. Собравшиеся у здания журналисты не заметили только принца Гарри и Меган Маркл.