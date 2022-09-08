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8 сентября, 13:10

В Московском регионе раскрыли законспирированную ячейку финансистов ИГИЛ

<p>Момент задержания оперативниками участников террористической ячейки. Фото © УФСБ России по Москве и Московской области</p>

Момент задержания оперативниками участников террористической ячейки. Фото © УФСБ России по Москве и Московской области

В Московском регионе задержали нескольких участников ячейки, которая финансировала террористическую организацию ИГИЛ*, сообщила пресс-служба управления ФСБ по столице и области.

Момент задержания оперативниками участников террористической ячейки. Видео © УФСБ России по Москве и Московской области

"В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Москве и Московской области пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию ИГИЛ", — сообщили в УФСБ.

Согласно данным оперативников, члены ячейки, граждане России, с помощью банковских карт перевели более 100 тысяч рублей организатору канала финансирования ИГИЛ. При этом последний находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, в том числе террористической направленности.

ФСБ задержала ульяновца, помогавшего ИГИЛ в переправке террористов в Сирию

ФСБ задержала ульяновца, помогавшего ИГИЛ в переправке террористов в Сирию

Ранее ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске членов террористической ячейки. Восемь выходцев из стран Центральной Азии призывали к террористической деятельности.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

Анатолий Симоненко

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