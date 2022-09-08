В парламенте Франции потребовали подсчитать стоимость участия страны в конфликте на Украине

Депутат Национального собрания Франции Филип Лоттьо поднял вопрос о том, во сколько государству обходится опосредованное участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на его обращение к министру-делегату Ролану Лескюру, в компетенцию которого входят вопросы, связанные с государственными счетами.

"Что касается военных вопросов, то, хотя Франция с 2014 года была крупнейшим экспортёром оружия на Украину... в отличие от многих других европейских стран, правительство всегда отказывалось сообщать, за неимением деталей, о размере этой военной помощи", — говорится в письме.

Лоттьо поинтересовался числом предоставленных Украине грантов и кредитов. При этом он напомнил, что по состоянию на май 2022 года прямая помощь Франции Украине увеличилась до $2 млрд. Парламентарий также указал на расходы Парижа, связанные с размещением в стране украинских беженцев. По словам Лоттьо, их число по состоянию на август 2022 года "достигло 100 тысяч человек".

"Лоттьо просит министра-делегата предоставить исчерпывающую информацию об общей стоимости участия Франции в конфликте на Украине на сегодняшний день", — говорится в обращении депутата к Лескюру.