НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 сентября, 13:08

"Большинство предпочтёт перебиться": Флагманскому iPhone предрекли низкий спрос в России

Эксперт Кусков объяснил, почему iPhone 14 не будет пользоваться особым спросом в России

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с Лайфом рассказал, почему новый iPhone 14 не будет пользоваться в России особым спросом.

В свежей презентации Apple нашли "русский след"

В свежей презентации Apple нашли "русский след"

Сейчас очень непростое время и спрогнозировать ближайшее будущее крайне сложно, поэтому большинство людей думает не о покупке нового девайса, а о том, как бы продлить срок службы нынешнего, отметил Кусков. По его мнению, вряд ли обладатели iPhone 12 и 13 рядами пойдут в магазины, особенно когда цены у некоторых ретейлеров чуть ли не вполовину выше, чем в самих Штатах.

"Поэтому думаю, что спрос будет умеренный однозначно. Люди, которые меняют его прям каждый год, поменяют. Но большинство людей, мне кажется, предпочтёт этот год перебиться", — считает собеседник Лайфа.

При этом он отметил, что риск остановки работы iPhone всё же остаётся. По его словам, это касается всех девайсов, которые подключены к Интернету.

Напомним, что американская компания Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Смартфоны будут выпускать в двух модификациях: базовая — с 6,1-дюймовым дисплеем и Plus — с увеличенным экраном на 6,7 дюйма. iPhone 14 получил тот же дизайн, что и прошлое поколение, и выпускается в пяти цветах: белый, чёрный, розовый, бежевый, красный. При этом доставлять в Россию новинку будут по параллельному импорту.

Обложка ©

Getty Images / Tayfun Coskun

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров