"Большинство предпочтёт перебиться": Флагманскому iPhone предрекли низкий спрос в России
Эксперт Кусков объяснил, почему iPhone 14 не будет пользоваться особым спросом в России
Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с Лайфом рассказал, почему новый iPhone 14 не будет пользоваться в России особым спросом.
Сейчас очень непростое время и спрогнозировать ближайшее будущее крайне сложно, поэтому большинство людей думает не о покупке нового девайса, а о том, как бы продлить срок службы нынешнего, отметил Кусков. По его мнению, вряд ли обладатели iPhone 12 и 13 рядами пойдут в магазины, особенно когда цены у некоторых ретейлеров чуть ли не вполовину выше, чем в самих Штатах.
"Поэтому думаю, что спрос будет умеренный однозначно. Люди, которые меняют его прям каждый год, поменяют. Но большинство людей, мне кажется, предпочтёт этот год перебиться", — считает собеседник Лайфа.
При этом он отметил, что риск остановки работы iPhone всё же остаётся. По его словам, это касается всех девайсов, которые подключены к Интернету.
Напомним, что американская компания Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Смартфоны будут выпускать в двух модификациях: базовая — с 6,1-дюймовым дисплеем и Plus — с увеличенным экраном на 6,7 дюйма. iPhone 14 получил тот же дизайн, что и прошлое поколение, и выпускается в пяти цветах: белый, чёрный, розовый, бежевый, красный. При этом доставлять в Россию новинку будут по параллельному импорту.
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