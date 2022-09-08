"Большинство предпочтёт перебиться": Флагманскому iPhone предрекли низкий спрос в России

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с Лайфом рассказал, почему новый iPhone 14 не будет пользоваться в России особым спросом.

Сейчас очень непростое время и спрогнозировать ближайшее будущее крайне сложно, поэтому большинство людей думает не о покупке нового девайса, а о том, как бы продлить срок службы нынешнего, отметил Кусков. По его мнению, вряд ли обладатели iPhone 12 и 13 рядами пойдут в магазины, особенно когда цены у некоторых ретейлеров чуть ли не вполовину выше, чем в самих Штатах.

"Поэтому думаю, что спрос будет умеренный однозначно. Люди, которые меняют его прям каждый год, поменяют. Но большинство людей, мне кажется, предпочтёт этот год перебиться", — считает собеседник Лайфа.

При этом он отметил, что риск остановки работы iPhone всё же остаётся. По его словам, это касается всех девайсов, которые подключены к Интернету.