НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 сентября, 13:07

"Краснодар" объявил о переходе полузащитника сборной Кабо-Верде

Футбольный клуб "Краснодар" официально объявил о переходе полузащитника португальского "Шавеша" и сборной Кабо-Верде Кевина Ленини.

"Футбольные клубы "Краснодар" и "Шавеш" оформили трансфер Кевина Ленини. Опорный полузащитник подписал с чёрно-зелеными контракт до конца июня 2025 года", — говорится в сообщении "быков".

"Краснодар" согласовал контракт с футболистом сборной Анголы

"Краснодар" согласовал контракт с футболистом сборной Анголы

Добавим, что в составе "Шавеша" Ленини провёл 42 матча с 2019 года, в которых отметился одним голом. Кроме того, в его активе два матча за национальную команду Кабо-Верде.

Обложка ©

Vk / ФК “Краснодар”

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров