"Краснодар" объявил о переходе полузащитника сборной Кабо-Верде

"Футбольные клубы "Краснодар" и "Шавеш" оформили трансфер Кевина Ленини. Опорный полузащитник подписал с чёрно-зелеными контракт до конца июня 2025 года", — говорится в сообщении "быков".

Добавим, что в составе "Шавеша" Ленини провёл 42 матча с 2019 года, в которых отметился одним голом. Кроме того, в его активе два матча за национальную команду Кабо-Верде.