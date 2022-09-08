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8 сентября, 13:15

Блинкен ехал в Киев 11 часов на поезде, чтобы не лететь над Украиной

Bloomberg: Госсекретарь Блинкен ехал в Киев поездом 11 часов, чтобы не лететь над Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен добирался до Киева поездом 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины в целях безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, комментируя приезд политика в Незалежную этим утром.

"О нём [о визите] не объявляли заранее, и репортёров <...> оставили в Польше, тогда как он [Энтони Блинкен] отправился в одиннадцатичасовое путешествие на поезде в Киев, чтобы избежать авиаперелёта над небом Украины", уточнило агентство.

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Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен утром 8 сентября прибыл в Киев с необъявленным визитом. По одним данным, цель поездки — обсуждение вопроса новой военной помощи украинской стороне. По другим — американский госсекретарь хочет "продемонстрировать поддержку со стороны США".

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Татьяна Миссуми

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