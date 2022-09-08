Блинкен ехал в Киев 11 часов на поезде, чтобы не лететь над Украиной
Bloomberg: Госсекретарь Блинкен ехал в Киев поездом 11 часов, чтобы не лететь над Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен добирался до Киева поездом 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины в целях безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, комментируя приезд политика в Незалежную этим утром.
"О нём [о визите] не объявляли заранее, и репортёров <...> оставили в Польше, тогда как он [Энтони Блинкен] отправился в одиннадцатичасовое путешествие на поезде в Киев, чтобы избежать авиаперелёта над небом Украины", — уточнило агентство.
Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен утром 8 сентября прибыл в Киев с необъявленным визитом. По одним данным, цель поездки — обсуждение вопроса новой военной помощи украинской стороне. По другим — американский госсекретарь хочет "продемонстрировать поддержку со стороны США".
ТАСС / AP / Andrew Harnik