Врач перечислил неочевидные симптомы цирроза печени
Гепатолог Бутенко: Белые пятна на ногтях могут свидетельствовать о проблемах с печенью
Врач – гепатолог-гастроэнтеролог Елена Бутенко рассказала о неочевидных проявлениях цирроза печени, среди которых кожные проявления и "малые печёночные знаки", пишет "Газета.ru". Среди таких "знаков" Бутенко выделила, например, "барабанные палочки" — утолщения в фалангах пальцев как ног, так и рук, происходящие из-за нарастания соединительной ткани.
Также о проблемах с печенью может свидетельствовать плантарная эритема, которая характеризуется покраснением стоп и ладоней, что происходит из-за всплеска эстрогена, который влияет на стенки сосудов по всему телу. Что-то подобное можно сказать и о гинекомастии — нарушении гормонального фона у мужчин, из-за чего у них вырастают грудные железы и уменьшается волосяной покров в разных частях тела. Ещё, по словам Бутенко, бывают ксантелазмы — подкожные бляшки холестерина, и лейконихия — белые пятна на ногтях.
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