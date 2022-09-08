Врач перечислил неочевидные симптомы цирроза печени

Также о проблемах с печенью может свидетельствовать плантарная эритема, которая характеризуется покраснением стоп и ладоней, что происходит из-за всплеска эстрогена, который влияет на стенки сосудов по всему телу. Что-то подобное можно сказать и о гинекомастии — нарушении гормонального фона у мужчин, из-за чего у них вырастают грудные железы и уменьшается волосяной покров в разных частях тела. Ещё, по словам Бутенко, бывают ксантелазмы — подкожные бляшки холестерина, и лейконихия — белые пятна на ногтях.