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8 сентября, 14:50

Войне за трон быть?!: Блогер раскрыл план на случай смерти королевы Елизаветы II

Блогер Егоров рассказал, что все действия на случай смерти Елизаветы II давно расписаны

<p>Елизавета II. Фото © Getty Images / Kirsty O&#x27;Connor - WPA Pool</p>

Елизавета II. Фото © Getty Images / Kirsty O'Connor - WPA Pool

Все действия на случай смерти 96-летней британской королевы Елизаветы II уже "давно расписаны", в том числе и время отпевания. Такое мнение озвучил телеканалу "360" блогер, автор телеграм-канала Westminister Василий Егоров, комментируя информацию об ухудшении здоровья монархини.

"Елизавета II сейчас в загородной резиденции в Шотландии, то есть, если она скончается, её тело, скорее всего, отправят по железной дороге до Лондона, это займёт несколько дней. Дальше — отпевание, прощание, траурные церемонии, потом принц Чарльз будет править", — пояснил он.

По его мнению, сын Елизаветы II вряд ли откажется от престола, так как "порядок наследия никто не будет нарушать". Поэтому с большой долей вероятности дальше править будет именно принц Чарльз.

Принц Гарри и Меган Маркл собираются к Елизавете II

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Напомним, личные врачи королевы Елизаветы II обеспокоились её здоровьем после утреннего осмотра. Как сообщили в Букингемском дворце, в ближайшее время монархиня останется под наблюдением медиков. В замок Балморал в Шотландии, где находится королева Великобритании, в срочном порядке прибыли принц Чарльз, его супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла, и принц Уильям.

Татьяна Миссуми

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