Войне за трон быть?!: Блогер раскрыл план на случай смерти королевы Елизаветы II

Все действия на случай смерти 96-летней британской королевы Елизаветы II уже "давно расписаны", в том числе и время отпевания. Такое мнение озвучил телеканалу "360" блогер, автор телеграм-канала Westminister Василий Егоров, комментируя информацию об ухудшении здоровья монархини.

"Елизавета II сейчас в загородной резиденции в Шотландии, то есть, если она скончается, её тело, скорее всего, отправят по железной дороге до Лондона, это займёт несколько дней. Дальше — отпевание, прощание, траурные церемонии, потом принц Чарльз будет править", — пояснил он.