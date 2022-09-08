Войне за трон быть?!: Блогер раскрыл план на случай смерти королевы Елизаветы II
Блогер Егоров рассказал, что все действия на случай смерти Елизаветы II давно расписаны
Елизавета II. Фото © Getty Images / Kirsty O'Connor - WPA Pool
Все действия на случай смерти 96-летней британской королевы Елизаветы II уже "давно расписаны", в том числе и время отпевания. Такое мнение озвучил телеканалу "360" блогер, автор телеграм-канала Westminister Василий Егоров, комментируя информацию об ухудшении здоровья монархини.
"Елизавета II сейчас в загородной резиденции в Шотландии, то есть, если она скончается, её тело, скорее всего, отправят по железной дороге до Лондона, это займёт несколько дней. Дальше — отпевание, прощание, траурные церемонии, потом принц Чарльз будет править", — пояснил он.
По его мнению, сын Елизаветы II вряд ли откажется от престола, так как "порядок наследия никто не будет нарушать". Поэтому с большой долей вероятности дальше править будет именно принц Чарльз.
Напомним, личные врачи королевы Елизаветы II обеспокоились её здоровьем после утреннего осмотра. Как сообщили в Букингемском дворце, в ближайшее время монархиня останется под наблюдением медиков. В замок Балморал в Шотландии, где находится королева Великобритании, в срочном порядке прибыли принц Чарльз, его супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла, и принц Уильям.