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8 сентября, 14:29

"Челси" договорился с Поттером, который вскоре станет главным тренером команды

Новым главным тренером "Челси", вероятнее всего, станет Грэм Поттер, который является наставником "Брайтона", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, все документы готовы к подписанию, в ближайшее время Поттер прибудет в расположение "Челси" и подпишет контракт с клубом на пять лет. Остальных претендентов на вакантный пост сейчас нет, уверяет журналист.

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

Ранее Лайф сообщал, что "Челси" уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Он руководил лондонцами с 2021 года, выиграв за это время три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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ТАСС / AP / Dave Thompson

Шамиль Гаджиев

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