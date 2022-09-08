"Челси" договорился с Поттером, который вскоре станет главным тренером команды
Новым главным тренером "Челси", вероятнее всего, станет Грэм Поттер, который является наставником "Брайтона", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, все документы готовы к подписанию, в ближайшее время Поттер прибудет в расположение "Челси" и подпишет контракт с клубом на пять лет. Остальных претендентов на вакантный пост сейчас нет, уверяет журналист.
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Он руководил лондонцами с 2021 года, выиграв за это время три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
ТАСС / AP / Dave Thompson