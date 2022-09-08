"Выстрел себе в ногу": Политолог предупредил Прибалтику и Польшу об ущербе из-за запрета на въезд россиян

Страны Прибалтики и Польши решением закрыть россиянам въезд по "шенгену" "продолжают традицию выстрелов себе в ногу", так как небольшой поток туристов из РФ у них всё же был. Об этом Лайфу рассказал политолог Олег Матвейчев.

"То есть россияне привозили и дарили им валюту. Теперь россияне или оставят эти деньги в России, или отвезут в Турцию, но в любом случае она не достанется тем странам, которые раньше на туризме, пусть на небольшом, но зарабатывали", — уточнил он.

По словам политолога, такие запреты также преследуют цель настроить население России против своих властей. Однако Прибалтика и Польша добьются обратного эффекта, так как наши сограждане лишний раз убедятся, что зарубежные русофобские режимы "не остановятся ни перед чем, даже в ущерб собственным интересам будут действовать, лишь бы навредить россиянам".

"Скорее те оппозиционеры, которые Прибалтику любили, они даже с большим успехом отвернутся от прибалтийских властей и, возможно, подумают, что власть наша права", — заключил собеседник Лайфа.