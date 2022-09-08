В Общественной палате РФ открыли Ситуационный центр по наблюдению за выборами

В Общественной палате РФ состоялось открытие Ситуационного центра по общественному контролю за выборами, которые пройдут в единый день голосования.

"Сегодня начал свою работу Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования, которые будут проходить с 9 по 11 сентября", — сказано в сообщении, подготовленном к мероприятию.

В этом году за ходом выборов будут следить свыше 51 тысячи общественных наблюдателей, которые будут держать связь с более чем 60 волонтёрами из Ситуационного центра ОП РФ.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что любые попытки распространения недостоверной информации в единый день голосования будут получать "жёсткую реакцию".