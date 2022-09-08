В Общественной палате РФ открыли Ситуационный центр по наблюдению за выборами
В Общественной палате РФ состоялось открытие Ситуационного центра по общественному контролю за выборами, которые пройдут в единый день голосования.
"Сегодня начал свою работу Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования, которые будут проходить с 9 по 11 сентября", — сказано в сообщении, подготовленном к мероприятию.
В этом году за ходом выборов будут следить свыше 51 тысячи общественных наблюдателей, которые будут держать связь с более чем 60 волонтёрами из Ситуационного центра ОП РФ.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что любые попытки распространения недостоверной информации в единый день голосования будут получать "жёсткую реакцию".
Напомним, что единый день голосования в этом году пройдёт 11 сентября. По итогам должны быть избраны 15 высших должностных лиц регионов, депутаты шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня. Такое решение приняли власти Карелии, Удмуртии, Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Белгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Амурской, Ярославской областей.
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