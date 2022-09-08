Объявлен автор текста для Тотального диктанта в 2023 году
Автором текста для акции "Тотальный диктант" стал писатель Василий Авченко
Автором текста для акции "Тотальный диктант", которая пройдёт по всему миру 8 апреля 2023 года, стал писатель и журналист Василий Авченко. Его имя объявил Андрей Геласимов, составивший текст в 2020 году.
"Зовут его Василий Авченко", — заявил Геласимов в рамках фестиваля в Ярославле, приуроченного к Международному дню грамотности, который отмечается 8 сентября.
Известные писатели современности готовят тексты для Тотального диктанта с 2010 года. Среди них были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачёв, Леонид Юзефович, Гузель Яхина, Павел Басинский, Андрей Геласимов, Дмитрий Глуховский. А автором текста для акции в текущем году стала писательница Марина Степнова.
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