Объявлен автор текста для Тотального диктанта в 2023 году

Автором текста для акции "Тотальный диктант", которая пройдёт по всему миру 8 апреля 2023 года, стал писатель и журналист Василий Авченко. Его имя объявил Андрей Геласимов, составивший текст в 2020 году.

"Зовут его Василий Авченко", — заявил Геласимов в рамках фестиваля в Ярославле, приуроченного к Международному дню грамотности, который отмечается 8 сентября.