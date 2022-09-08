ЦБ задумался о компенсации инвесторам с замороженными активами
Набиуллина: ЦБ рассматривает идею компенсации инвесторам, активы которых были заморожены
Проблему замороженных активов необходимо "двигать", а доверие инвесторов — возвращать, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме. Для этих целей в ЦБ обсуждают возможность создания фонда для выплат компенсации инвесторам, которые пострадали от блокировки активов из-за западных санкций.
"Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе Агентства по страхованию вкладов можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов — этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов", — пояснила Набиуллина.
Она также заявила, что у граждан России, которые вложили средства в финансовые рынки, заморожена большая часть активов. Глава ЦБ подчеркнула необходимость обсуждения разных путей решения этой проблемы, чтобы вернуть доверие инвесторов, так как это важно для осуществления структурной перестройки экономики страны.
Ранее главы Минфина и ЦБ озвучили формулу финансового суверенитета России. Главные его составляющие — устойчивый, сбалансированный бюджет и участие на финансовом рынке, которое не приводит к непредсказуемой для инвесторов финансовой политике государства.