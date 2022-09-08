ЦБ задумался о компенсации инвесторам с замороженными активами

Проблему замороженных активов необходимо "двигать", а доверие инвесторов — возвращать, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме. Для этих целей в ЦБ обсуждают возможность создания фонда для выплат компенсации инвесторам, которые пострадали от блокировки активов из-за западных санкций.

"Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе Агентства по страхованию вкладов можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов — этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов", — пояснила Набиуллина.

Она также заявила, что у граждан России, которые вложили средства в финансовые рынки, заморожена большая часть активов. Глава ЦБ подчеркнула необходимость обсуждения разных путей решения этой проблемы, чтобы вернуть доверие инвесторов, так как это важно для осуществления структурной перестройки экономики страны.