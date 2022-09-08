Бойцы ВСУ подстроили подрыв итальянского журналиста на мине и бросили его в поле умирать

ВС РФ сорвали очередную провокацию украинских военных, которые привезли итальянского журналиста Маттиа Сорби на минное поле в Херсонской области, чтобы обвинить Россию в его гибели. Об этом рассказали в Минобороны РФ, показав кадры с подорвавшимся автомобилем и спасённым российскими военными иностранцем.

Российские военные рассказали, как спасли итальянского журналиста. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Целью провокации украинских спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ", — написано в телеграм-канале ведомства.

Итальянец пояснил, что 29 августа двое украинских солдат пообещали отвезти его на позиции своих войск. Неожиданно они попросили таксиста остановиться и вышли, показав дальнейшее направление движения и скрыв, что прифронтовая дорога заминирована ВСУ. Когда же машина подорвалась на мине, бойцы ВСУ бросили Сорби с таксистом умирать и сбежали. Итальянца спасли российские военные: заметили взрыв и выдвинулись к месту. Журналисту тут же оказали первую помощь.

"Положили на плащ-палатку и в составе четырёх человек выносили его обратно через минное поле. Пришлось двигаться под присмотром противника, под его огнём", — поделился один из военнослужащих ВС РФ.

Сорби получил тяжёлые ранения и сейчас доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Водитель такси погиб на месте.