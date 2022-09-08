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8 сентября, 13:52

Мелитопольцев привела в ярость украинская атака на штаб "Мы вместе с Россией"

Участники движения "Мы вместе с Россией" взяли комментарии у жителей Мелитополя в связи с совершённой ВСУ террористической атакой на один из его штабов. Соответствующие видео опубликованы в телеграм-канале организации.

Жители Мелитополя комментируют теракт ВСУ в здании штаба движения "Мы вместе с Россией". Видео © Telegram / "Мы вместе с Россией"

В штабе пояснили, что пострадавших в результате атаки нет, волонтёры продолжают гуманитарную миссию. А местные жители посоветовали провокаторам "прийти к себе домой и там бросить что-нибудь взрывающееся", потому что в штаб нуждающиеся приходили за гуманитарной помощью и никакого оружия там нет. По их словам, у здания одни пенсионеры.

"То, что они (ВСУ. — Прим. Лайфа) делают, это дебилизм. Чтоб им такое же прилетело!" высказалась одна из местных жительниц.

Мелитопольцы, не сдерживая слёз, выразили благодарность волонтёрам движения и "России, которая не оставляет в беде" за помощь и многочисленные подарки. Люди уверены, что подобными терактами Киев отталкивает от себя последних лояльных граждан.

В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией"

В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией"

Напомним, вечером в среду член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о теракте в штабе движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. В тот же день в городе были слышны пять взрывов, по словам Рогова, сработала система ПВО.

Обложка ©

Telegram / "Мы вместе с Россией"

Ирина Фальке

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