"Речь о выживании": В США выяснили, что отбило у Европы "аппетит" к новым санкциям против России

Евросоюз отказался от идеи о новых санкциях против России, несмотря на призывы ряда стран ввести дополнительные ограничения, говорится в статье американского издания Politico. Газета, в частности, ссылается на высокопоставленное должностное лицо в ЕС, которое отмечает, что "аппетит ослаб" и Западу становится всё тяжелее с каждым новым пакетом мер.

По словам обозревателей, нынешний энергокризис вселяет страх в политических лидеров ЕС потерять свои места. Они боятся столкнуться с "зимой недовольства", из-за чего во многих европейских странах "речь идёт о выживании правительств". Также у них есть небезосновательные опасения, что Венгрия может не просто затормозить, а заблокировать новый пакет рестрикций. Но и это не всё. В Евросоюзе обеспокоены и по поводу позиции Италии на фоне грядущего обновления состава правительства.