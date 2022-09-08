Попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо сочли всего лишь показательной операцией

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Лайфом заявил, что попытка украинских военных взять Балаклею в кольцо является обыкновенной показательной операцией и ничем более.

"Это контрнаступление, как они его позиционируют, приурочено к сегодняшнему совещанию в Рамштайне (военная база в Германии. — Прим. Лайфа) под руководством министерства США, что им надо выдавать всё больше и больше оружия и самого современного. И, естественно, больше средств на зимнее обмундирование", — считает эксперт.

ВСУ хотели отрезать российское снабжение и обеспечение, однако их попытки оказались тщетны благодаря мужеству нашей армии, которая находилась в Балаклее, отметил Дандыкин. По его мнению, сейчас всё идёт к тому, что рано или поздно группировка противника будет уничтожена. Собеседник Лайфа считает, что будет происходить то же, что и на Николаевском направлении, где уже нет никаких украинских боевиков, ведь все "выдохлись".

"Это чисто показательная операция, чтобы показать кураторам, что они заслуживают новых и новых поставок. Ну и показать населению, которое обеспокоено потерями, что есть ещё возможности наступать", — заключил Дандыкин.