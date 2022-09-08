Украинские беспилотники нанесли удар по запорожскому КПП "Васильевка" с мирными гражданами

Украинские военные при помощи беспилотников атаковали КПП "Васильевка" на освобождённой части Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена совета администрации региона Владимира Рогова.

"Два украинских беспилотника нанесли удары по КПП "Васильевка" в Запорожской области", — рассказал Рогов.

По его словам, в районе ударов находилось более 50 гражданских. Пока никаких данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.