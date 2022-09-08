Принц Гарри и Меган Маркл собираются к Елизавете II

Принц Гарри с женой Меган Маркл отправятся в Шотландию, где находится королева Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении состояния её здоровья. Об этом говорится в сообщении телеканала Sky News.

Напомним, личные врачи королевы Елизаветы II обеспокоились её здоровьем после утреннего осмотра. Как сообщили в Букингемском дворце, в ближайшее время монарх останется под наблюдением медиков. В связи с заявлением в замок Балморал в Шотландии, где находится королева Великобритании, в срочном порядке прибыли принц Чарльз, его супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла, и принц Уильям.