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8 сентября, 14:22

Оркестр из Донецка выступит в Петербурге в День памяти жертв блокады Ленинграда

Петербургские артисты сыграют совместный концерт с донецкими музыкантами в День памяти жертв блокады Ленинграда, об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Так, Ольга Богомазова, директор Санкт-Петербургского государственного дома народного творчества, рассказала, что инициатором совместного выступления стала Общественная палата города, а подготовить планируется литературно-музыкальную композицию, основанную на произведениях поэтов блокадного Ленинграда и современного Донбасса.

"Среди материалов — стихи, выдержки из текстов газет. Когда этот материал был собран, а композитор сочинила музыку, стало очевидно, что исполнять композицию должны музыканты из Донбасса", — рассказала Богомазова.

Также она добавила, что в 16:00, накануне концерта на Марсовом поле, пройдёт открытая репетиция, которая станет возможностью для живого общения с музыкантами оркестра.

Сама же композиция была представлена ещё в 2017 году под названием "Россия, не бойся, мы с тобой...". Художественный руководитель Донецкой филармонии Валерия Путря считает символичным наличие в песне строчек "ленинградское зеркало перед Донбассом", отмечая схожесть судеб блокадного Ленинграда и сегодняшнего Донецка.

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Обложка ©

"Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

Матвей Шандрыголов

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