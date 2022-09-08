Оркестр из Донецка выступит в Петербурге в День памяти жертв блокады Ленинграда
Петербургские артисты сыграют совместный концерт с донецкими музыкантами в День памяти жертв блокады Ленинграда, об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Так, Ольга Богомазова, директор Санкт-Петербургского государственного дома народного творчества, рассказала, что инициатором совместного выступления стала Общественная палата города, а подготовить планируется литературно-музыкальную композицию, основанную на произведениях поэтов блокадного Ленинграда и современного Донбасса.
"Среди материалов — стихи, выдержки из текстов газет. Когда этот материал был собран, а композитор сочинила музыку, стало очевидно, что исполнять композицию должны музыканты из Донбасса", — рассказала Богомазова.
Также она добавила, что в 16:00, накануне концерта на Марсовом поле, пройдёт открытая репетиция, которая станет возможностью для живого общения с музыкантами оркестра.
Сама же композиция была представлена ещё в 2017 году под названием "Россия, не бойся, мы с тобой...". Художественный руководитель Донецкой филармонии Валерия Путря считает символичным наличие в песне строчек "ленинградское зеркало перед Донбассом", отмечая схожесть судеб блокадного Ленинграда и сегодняшнего Донецка.
Ранее Лайф писал, что секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин открыли донецкую школу, восстановленную петербургскими строителями. Они справились со всей работой за 40 дней.
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"Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев