"Поехали!": Путин дал старт движению на первых 23 км трассы М-12

Президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралях М12 и М5, а также на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин дал старт движению на первых 23 километрах трассы М12. Видео © LIFE

"Вперёд! Поехали", — сказал Путин в режиме видеоконференции, после чего по трассам двинулась колонна из дорожной техники.

Первый 23-километровый пусковой комплекс проходит от Центральной кольцевой автомобильной дороги до пересечения с федеральной дорогой А108 "Московское большое кольцо" в районе города Орехово-Зуево. Было возведено одиннадцать искусственных сооружений, включая мосты через реки Клязьму и Вырку.

Также в следующем году будет запущено движение по второму пусковому комплексу нулевого этапа М12 — от Московского скоростного диаметра до Центральной кольцевой автомобильной дороги, протяжённость которого составляет 42,5 километра. До конца года планируется открыть около 106 километров М12, в том числе 47,2 километра из 80 километров первого этапа и 36,5 километра второго этапа во Владимирской области.