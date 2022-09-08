Посол Украины, призывавший "убивать русских", покинул Казахстан

Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский по требованию казахстанских властей покинул республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.

По информации источника, Врублевский вылетел в Варшаву утренним рейсом польской авиакомпании. В свою очередь, официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что дипломат отправился в отпуск.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором посол Украины в Казахстане подчеркнул, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал Врублевского на ковёр и выразил протест. А Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала от министерства объявить его персоной нон грата. Позднее посол Украины принёс извинения за свои высказывания.