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8 сентября, 14:59

Трасс сняли на видео при получении записки с тревожными новостями о Елизавете II

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс узнала об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II во время обсуждения своего плана по энергетике. Видео с моментом передачи главе кабмина записки с тревожной новостью публикует Daily Mail.

Надхим Захави передал Лиз Трасс записку об ухудшении здоровья британской королевы. Видео © Daily Mail

Телеграмму передал Трасс один из членов британского парламента Надхим Захави, в новом правительстве отвечающий за управление королевским имуществом. По данным издания, ему дали задание проинформировать премьера, и, прежде чем покинуть зал, он в течение нескольких минут объяснял ей ситуацию.

Позднее Трасс написала в "Твиттере", что новостями из Букингемского дворца обеспокоена вся Британия. Премьер добавила, что мысли всех подданных королевства сейчас рядом с монархиней и её семьёй.

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Напомним, личные врачи королевы Елизаветы II обеспокоились её здоровьем после утреннего осмотра. Как сообщили в Букингемском дворце, в ближайшее время монархиня останется под наблюдением медиков. В связи с заявлением в замок Балморал в Шотландии, где находится королева Великобритании, в срочном порядке прибыли принц Чарльз, его супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла, и принц Уильям. Позднее стало известно о намерении принца Гарри и Меган Маркл приехать к королеве.

Ирина Фальке

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