Трасс сняли на видео при получении записки с тревожными новостями о Елизавете II

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс узнала об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II во время обсуждения своего плана по энергетике. Видео с моментом передачи главе кабмина записки с тревожной новостью публикует Daily Mail.

Надхим Захави передал Лиз Трасс записку об ухудшении здоровья британской королевы. Видео © Daily Mail

Телеграмму передал Трасс один из членов британского парламента Надхим Захави, в новом правительстве отвечающий за управление королевским имуществом. По данным издания, ему дали задание проинформировать премьера, и, прежде чем покинуть зал, он в течение нескольких минут объяснял ей ситуацию.