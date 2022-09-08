"Аэрофлот" объявил о возобновлении полётов в Таиланд

Российская авиакомпания "Аэрофлот" внесёт в зимнее расписание полёты в Таиланд и ОАЭ. Об этом на ВЭФ рассказал гендиректор компании Сергей Александровский.

"У нас международная программа сформирована и в целом развивается. В зимнем расписании мы сохраняем два турецких направления — Стамбул и Анталью (с сезонными изменениями частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок", — пояснил Александровский.

По его словам, с октября планируется начать полёты в Дубай. Также рассматривается возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа. Также будут внесены небольшие изменения в международную программу из Сочи — Бодрум и Даламан временно заменят на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, а также добавят рейсы в Баку.