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8 сентября, 15:27

"Аэрофлот" объявил о возобновлении полётов в Таиланд

Российская авиакомпания "Аэрофлот" внесёт в зимнее расписание полёты в Таиланд и ОАЭ. Об этом на ВЭФ рассказал гендиректор компании Сергей Александровский.

"У нас международная программа сформирована и в целом развивается. В зимнем расписании мы сохраняем два турецких направления — Стамбул и Анталью (с сезонными изменениями частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок", — пояснил Александровский.

По его словам, с октября планируется начать полёты в Дубай. Также рассматривается возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа. Также будут внесены небольшие изменения в международную программу из Сочи — Бодрум и Даламан временно заменят на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, а также добавят рейсы в Баку.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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